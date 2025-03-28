Сотни тонн гуманитарки и тысячи дронов: Палатный показал работу "Украинской команды" за три года

За три года со дня создания "Украинской команды" волонтеры отправили на передовую более 3 тысяч дронов и 100 автомобилей, обеспечили согревающими наборами 80 тысяч бойцов.

"Три года назад мы стояли перед самым тяжелым испытанием войны. Вместо бегства мы выбрали борьбу, вместо отчаяния - силу. Именно тогда, в первые недели полномасштабной войны, родилась "Украинская команда". Мы отложили все привычное и начали действовать. Поддерживать, помогать, спасать. И так - 3 года. Вместе с сотнями тысяч украинцев мы сделали больше, чем могли представить. Доставили сотни тонн гуманитарки в самые горячие точки. Согрели 80 тысяч воинов в морозных окопах. Передали на передовую почти 100 автомобилей и бронемашин. Оснастили фронт 3 тысячи дронов различных типов", - сообщил Палатный.

Руководитель "Украинской команды" поблагодарил всех украинцев, которые приобщались к помощи военным и гражданским.

"Вместе мы доказали: нет силы больше народа, который борется за свою свободу. Наша главная сила - это люди. Все, кто помогает действиями и ресурсами, все неравнодушные, вы - сердце "Украинской команды". Спасибо каждому и каждой! Спасибо всем, кто стоит бок о бок ради Украины, ради Победы. А мы обязательно победим!", - подчеркнул Палатный.

Военнослужащие различных подразделений, которым помогает "Украинская команда", отметили важность волонтерской помощи.

"Мы чувствуем вашу поддержку ежедневно. Спасибо за ваш неутомимый труд. Вы помогаете сохранить жизнь бойцов. Хотим пожелать вам больше вдохновения, добрых партнеров, больше донатов. Крепкого казацкого. Успехов в вашем деле. Мы чувствуем, что вместе сможем преодолеть любые трудности. Продолжайте работать в том же духе!", - говорят бойцы в видео.