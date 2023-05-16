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Сотни пехотинцев Мариуполя попали в плен. В госизмене подозревается руководитель бригады ВСУ

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Украина, Вторник 16 мая 2023 10:31
Сотни пехотинцев Мариуполя попали в плен. В госизмене подозревается руководитель бригады ВСУ Фото: ГБР сообщило о подозрении в госизмене одному из руководителей 501 Отдельной бригады морских пехотинцев ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501 Отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этой бригады оказались в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться.

"Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим бригады был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен.

ГБР приняло решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве. "Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплате их родственникам", - отметили в ГБР.

Также следствием установлено, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП продолжил свою предательскую деятельность и после его диверсии в Мариуполе.

"Переехав в родной Бердянск, Запорожской области он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины", - говорят в ДБР.

Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года. Начальнику вещной службы тыла 501 ОБМП ВМС Вооруженных Сил Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Отмечается, что с конца февраля 2022 года военнослужащие этой бригады осуществляли оборону города Мариуполь. В апреле этого же года пропагандистские средства массовой информации России распространили информацию, что будто морпехи 501 бригады добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.

Как сообщалось, военнослужащий ВСУ передавал врагу информацию о стратегических объектах в Николаевской области. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Напомним, военнослужащего ВСУ осудили за государственную измену на 14 лет. Отмечается, что в 2014 году мужчина предал ВСУ и 25 февраля вернулся в Украину с армией оккупантов.

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