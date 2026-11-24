Киев получил помощь от японских партнеров - крупную партию из 1399 ноутбуков, которые уже распределили между образовательными заведениями всех районов столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

По словам главы города, технику передали от города-побратима Киото и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Осуми Йо и главой Представительства JICA в Украине Осаму Хаттори ноутбуки передали школам города.

"Компьютеры распределены между образовательными учреждениями всех 10 районов столицы - по их потребностям", - сообщил Кличко.

Он отметил, что эта поддержка важна, поскольку направлена на усиление образовательной сферы столицы.

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По словам мэра, Киев не в первый раз получает помощь от JICA и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. В прошлом году столица получила специальную технику и оборудование, а в 2026 - системы очистки воды.

"Благодаря нашему сотрудничеству, при поддержке правительства Японии в мае 2025 года КО "Киевзеленстрой" получило экскаваторы для обеспечения функционирования городской инфраструктуры. В июле 2025 года 11 учреждений социальной сферы Киева получили современное реабилитационное оборудование. в дальнейшем расширении сотрудничества с JICA", - подчеркнул Кличко.