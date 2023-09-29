Сотни наемников "Вагнера" возвращаются к Бахмуту, - британская разведка

В последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, группа "Вагнер" вышла из боевых действий в Украине к началу июня 2023 года, до неудавшегося мятежа 24 июня 2023 года и последующей гибели владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и других главарей в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.
По данным британской разведки, точный статус передислоцированного персонала неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных российских.
"Некоторые сообщения свидетельствуют о концентрации ветеранов "Вагнера" вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие будут знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, поскольку прошлой зимой воевали на той же территории", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники группы "Вагнера" вернулись под Бахмут Донецкой области. По словам военного, они "быстро сменили командиров" и вернулись в бой.
Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военным ы РФ и возвращается в Украину из Беларуси.