ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрінтеренерго" відключило ще два об'єкти водопостачання в Донецькій області

Новини » Економіка    04.04.2019 - 21:25
"Укрінтеренерго" відключило ще два об'єкти водопостачання в Донецькій області
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Станом на 4 квітня від енергопостачання вже відключено два нових об'єкти КП "Компанія "Вода Донбасу"

В Донецькому регіоні на вимогу постачальника ДП "Укрінтеренерго" триває відключення від електропостачання об'єктів КП "Компанія "Вода Донбасу". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Станом на 4 квітня від енергопостачання вже відключені такі об'єкти КП "Компанія" Вода Донбасу ": насосна" Білокузьминівка ", Костянтинівський район, сел. Білокузьминівка; підстанція 110 кВ" Клебан-Бик ", Костянтинівський район, сел. Клебан Бик; насосна 1-го підйому, м Маріуполь; насосна 2-го підйому, м Маріуполь і насосна 3-го підйому, м Маріуполь.

"В процесі відключення КП "Компанія "Вода Донбасу" систематично перешкоджає виконанню закону "Про ринок електричної енергії" та правил роздрібного ринку електроенергії: КП "Компанія "Вода Донбасу" не виконало самообмеження електроенергії, КП "Компанія "Вода Донбасу" не допустило працівників оператора системи розподілу на власні об'єкти для локального обмеження електроенергії з території підприємства", - йдеться в повідомленні

У прес-службі зазначили, що бездоговірне споживання електроенергії - це "злочин, відповідальність за який передбачена статтею 188-1 ККУ"("Крадіжка електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання").

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності.

 

На Донбасі завтра закриють один з КПВВ "Київводоканал" назвав вулиці, де на тижні відключатимуть воду
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДонецькДонбасУкринтерэнерговода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся