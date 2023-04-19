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Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают ущерб от запрета аграрного экспорта

Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины. Из-за запрета убытки могут составить "сотни миллионов долларов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Сольский отметил, что сейчас три страны запретили импорт аграрной продукции - это Польша, Словакия и Венгрия. Однако транзит разрешен, в том числе через Польшу - с 21 апреля.

"Все, что у нас уходило с момента открытия морского коридора, примерно половина шла по морю, примерно половина шла через западные страны, а также через Дунай", - сказал он и добавил, что самый большой транзит шел через Румынию, самый маленький через Словакию.

Министр отметил, что Минагрополитики в ближайшее время подсчитает убытки от запрета импорта. "Но это очевидно - сотни миллионов долларов", - сказал он.

В то же время, Сольский сообщил, что ситуация динамично меняется, поэтому точные цифры можно назвать лишь на какой-то момент, после чего они потеряют актуальность. "Цифры меняются каждый день, потому что очень сильно меняются решения", - добавил он.

По его словам, доля Польши в общем аграрном экспорте Украины составила 10%, из которых половина - транзит, половина - импорт. Доля Словакии - 1,5%, Венгрии - 5-6%. На Румынию приходилось "десятки процентов", из которых транзит составлял более 90%, сообщил министр.

Напомним, Польша и Украина договорились возобновить транзит аграрной продукции с 21 апреля. Контроль транзита будет осуществляться электронной системой Польши SENT. Однако импорт из Украины запрещен.

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