Сотни миллиардов: Гетманцев рассказал об источниках дополнительных поступлений в бюджет 2024 года

Откуда и сколько в бюджете дополнительных денег

По словам народного депутата, детенизация – это ненадежный источник доходов бюджета. Поэтому детенизация никогда не может использоваться в качестве гарантированного источника наполнения бюджета, отраженного конкретной цифрой именно как "доходы от детенизации".

Вместе с тем, около 100 млрд грн, которые Министерство финансов учло в изменениях в бюджет 2024 года, является, прежде всего, суммой перевыполнения поступлений Налоговой и Таможней с начала года за счет детенизации, утверждает Гетманцев.

"В частности, за первые 8 месяцев мы имели перевыполнение плана Налоговой на 62,8 млрд грн, Таможней - на 12 млрд грн. По году суммарно это будет действительно около 100 млрд грн. Но, опять же, это не гарантированный источник", - предупреждает собеседник РБК-Украина.

Более подробная сравнительная структура доходов бюджета в 2024 году выглядит следующим образом.

За семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021 года налоговые поступления в общий фонд бюджета увеличились на 79,6%, или на 262,9 млрд грн.

Поступления налога на добавленную стоимость выросли за этот же период на 78,4% или на 67,4 млрд грн.

Налоговая эффективность по НДС с 2021 года выросла на 14,8%.

Уплата налогов в разрезе отраслей выглядит следующим образом.

По ликероводочным изделиям налоговая эффективность по НДС с 2021 года увеличилась на 38%. А за семь месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 уплата в бюджет выросла почти на 18%, в том числе сбор НДС - на 39%.

На рынке топлива налоговая эффективность по НДС с 2021 года выросла на 48% в оптовой торговле и на 53% в розничной. За 7 месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 уплата налогов с топлива в общий бюджет выросла на 47%, в том числе сбор НДС – на 90%.

"Что касается торговли электроникой – в этом году были проведены очень жесткие мероприятия по крупным торговым сетям, которые полностью существовали в "тени". Более ста крупных магазинов в лучших местах крупных городов работали на ФЛПах. Их Налоговая вообще не видела, потому что они не существовали юридически как целое. Фактическими проверками мы повысили налоговую эффективность НДС по сравнению с 2021 годом.

По игорному бизнесу – если за семь месяцев 2022 года уплата налогов составила 200 млн грн, то в аналогичном периоде 2023 – уже 3,3 млрд грн, а в 2024 году – уже 9,8 млрд грн.

"На табачном рынке с мая не работают все нелегальные производители. В частности, некоторые компании были лишены лицензий, проведены обыски, деятельность заблокирована, черный рынок не работает. Благодаря этому за июнь-июль имеем увеличение поступлений по акцизному налогу по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 33,6%", – объясняет нардеп.

Выручка РРО от продажи табачных изделий с начала года по июль выросла почти на 22%.

Общая сумма выручи по экономике с начала года выросла на 21,6%. В частности, выручка по ювелирке выросла на 56%, а выручка торговых автоматов, ранее работавших "по-черному", с начала года выросла почти на 300%.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении проект изменений в государственный бюджет об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен. Законопроект изменят ко второму чтению.

В этот же день Верховная Рада провалила голосование за проект об увеличении налогов в 2024 году на 30 млрд гривен. Документ отправили на повторное первое чтение.

Финансовый комитет одобрил этот законопроект 29 августа. Документом предусмотрено, что бюджет получит 30 млрд гривен в 2024 году из 125 млрд гривен, которые запрашивал Минфин. В следующем году это будет 127 из 340 млрд гривен.

Основным должно быть увеличение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году – 107,7 млрд гривен.

Также документом предусмотрено установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы (как ФЛП, так и юридических лиц). Это даст в 2025 году 6,8 млрд гривен.

Планируется введение военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты – то есть 800 гривен в месяц. Бюджет получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году.

Также предусмотрено повышение ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 18 до 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн гривен в 2025 году.

К вопросу о повышении налога на прибыль банков с 25 до 50% планируют вернуться ко второму чтению. Сейчас категорически против НБУ и Минфина.

Также планируется установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году.

Кроме того, вводится месячная отчетность по зарплатам. Это необходимо для экономического бронирования, которое может быть введено уже в этом году.

Но поскольку законопроект направлен на повторное первое чтение, то, скорее всего, его содержание к моменту вынесения в сессионный зал может претерпеть существенные изменения. РБК-Украина будет следить за этими изменениями.