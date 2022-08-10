Сотні мільярдів інвестицій. У США прийнято закон щодо підтримки виробництва напівпровідників

Президент США Джо Байден підписав знаковий закон про надання субсидій у розмірі 52,7 млрд доларів на виробництво і дослідження напівпровідників в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Майбутнє буде створено в Америці. Прийнятий закон - це інвестиції в саму Америку, які бувають раз на покоління", - заявив Байден.
Поки залишається неясним, коли Міністерство торгівлі США підготує правила розподілу присуджених грантів і скільки часу буде потрібно для оформлення проектів.
На підписанні закону були присутні керівники Micron, Intel, Lockheed Martin, HP і Advanced Micro Devices, а також губернатори Пенсільванії та Іллінойс, мери Детройта, Клівленда і Солт-Лейк-Сіті.
Новий закон передбачає виділення 200 мільярдів доларів протягом 10 років для стимулювання наукових досліджень в США, щоб більш ефективно конкурувати з Китаєм.
Раніше ми писали, що США планують закрити компаніям, що підтримують Росію, доступ до американських технологій, в тому числі напівпровідників.
Також раніше Південна Корея ввела заборону на експорт до Росії і Білорусі комп'ютерів і напівпровідників. Країна припинила поставки 57 нестратегічних товарів.
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