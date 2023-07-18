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Сотни метров каждый день. Череватый рассказал о тактике ВСУ в районе Бахмута

Фото: ВСУ стараются продвигаться в районе Бахмута Донецкой области с наименьшими потерями (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные пытаются продвигаться в районе Бахмута Донецкой области с наименьшими потерями. Для этого они используют специальную тактику.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы действуем очень осторожно, используя маневр, охват врага. Используем весь спектр тактического новаторства, чтобы постепенно с наименьшими потерями продвигаться, вытеснять врага", - рассказал он.

В частности, ВСУ осуществляют огневой контроль и делают все, чтобы "улучшить свое тактическое положение и ухудшать положение врага, нанося ему максимальные потери".

Что касается ситуации возле Бахмута, то Череватый отметил, что Силы обороны атакуют на Бахмутском фланге - северном и южном.

"Там ежедневно имеем движение, которое учитывается сотнями метров. Если говорить о неделях - километрами. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним", - добавил спикер.

Обстановка на фронте

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия на нескольких направлениях фронта. При этом, по последним данным удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, оккупированных во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года и вернуть под свой контроль позиции, захваченные еще в 2014 году.

При этом на данный момент ВСУ ведут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области, имея превосходство перед врагом. В то же время, оккупанты пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

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