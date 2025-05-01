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Сотни людей без света: в Полтавской области произошла масштабная авария

Полтавская область, Четверг 01 мая 2025 09:09
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Сотни людей без света: в Полтавской области произошла масштабная авария Фото: в Полтавской области произошла масштабная авария на электросетях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области произошла авария на электросетях. Сотни людей остались без света в Миргородском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Сегодня ночью в Миргородской громаде произошла авария на линии электропередач", - рассказал он.

По словам главы ОВА, без света остались около тысячи абонентов.

"Аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения и установлением причин аварии", - отметил Когут.

Ситуация со светом в Полтавской области

Как сообщалось, с 1 апреля до 30 сентября в Полтавской области будет действовать новый график почасовых отключений электроэнергии.

Изменения внесли в соответствии с обновленной инструкцией Министерства энергетики Украины, которая предусматривает справедливое и равномерное распределение электроэнергии между потребителями.

Добавим, что на днях в области из-за вражеской воздушной атаки были слышны взрывы, после чего в Полтаве наблюдались перебои с электропитанием. Были попадания по предприятиям на территории Полтавской общины.

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Полтавская область Отключения света
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