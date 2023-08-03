Сотни ликвидированных россиян за месяц. Артиллеристы показали в работе пушку "Гиацинт"

За месяц украинские артиллеристы с помощью советской пушки "Гиацинт" обезвредили большое количество вражеских взводных опорных пунктов, уничтожили два ПТУРа, советский транспортер-тягач, который в народе называют "мотолыга".

Также украинские защитники из 47 отдельной механизированной бригады за месяц с "Гиацинтом" уничтожили около десяти единиц бронированной техники врага, три грузовика и сотни российских оккупантов.

Утраты армии РФ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики потеряли на войне против Украины уже более 247 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц тяжелой техники, беспилотников, ракет, сотни самолетов и вертолетов.

При этом отметим, что Россия скрывает свои потери. Минобороны РФ не раскрывает количество солдат, погибших на войне против Украины. Это касается также военных формирований, например, ЧВК "Вагнера".

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