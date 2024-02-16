Сотни дронов и более 700 оккупантов. Названы потери РФ на Таврическом направлении

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", - рассказал он.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери врага в живой силе составили 711 человек. А общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 52 единицы, не считая БпЛА. В частности, 9 танков, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станция БпЛА, 6 автомобилей.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 единицы спецтехники противника. Нейтрализовано или уничтожено 259 БпЛА разных типов", - добавил Тарнавский.

Для сравнения, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 16 февраля, по всем направлениям составили 1210 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка и 39 ББМ. Всего в Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений.