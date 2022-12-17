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Сотни домов остаются без тепла: какая ситуация в Днепре через сутки после ракетного удара

Фото: в Днепре из-за ракетного удара частично отсутствует вода и отопление (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре по состоянию на сегодня, 17 декабря, из-за отсутствия давления водоснабжения и обесточивания остановлено 5 котельных. Они обеспечивают теплом 189 жилых домов, 10 учебных заведений и 3 лечебных заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепра.

Тепло отсутствует по пр. Александра Поля, ул. Полетаева, ул. Стромцова, ул. Нахимова и пр. Богдана Хмельницкого. По состоянию на 14:00 из-за отсутствия электроэнергии и холодного водоснабжения пока не работают районные котельные в Чечелевском районе.

Но специалистами уже возобновлена работа котельных на ул. Надежды Алексеенко и ул. Владимира Великого, которые снабжают теплом медицинские учреждения. Также возобновлена работа котельных на ул. Воскресенская, которая обеспечивает теплом около 60 домов и 1 медицинское учреждение.

В Левобережной части города котельные работают частично. Однако из-за отсутствия водоснабжения вынуждены работать на запасах воды в баках. Остальные коммунальные предприятия помогают эти запасы пополнять.

В Новокодакском районе напряжение на котельной подано, но отсутствует водоснабжение. Потому их работа запущена не в полном объеме. По состоянию на 14:00 возобновлена работа котельной на ул. Липовая,1. Другие котельные не работают в связи с отсутствием давления воды из-за отсутствия электроэнергии. Что касается Приднепровской ТЭС, то коммунальщики до сих пор ждут возобновления работы со стороны станции.

Напомним, что вчера в результате ракетных ударов Днепропетровская область была полностью обесточена. Энергетики постепенно начинают подключать объекты критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по нескольким объектам энергетики в Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения, три человека получили ранения.

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енергетикиДнепропетровская область