Сотні автопотягів застрягли на кордоні з Литвою. Москва знову звинувачує Вільнюс

У Росії у затримці з пропуском фур звинуватили Литву, яка нібито розширила заборону на транзит вантажів з РФ, включивши до переліку обмежень і вантажний автомобільний транзит, хоча черги, що виникли на білорусько-литовському кордоні, зовсім не пов'язані з обмеженнями, які ввела Литва з 18 червня.

"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується й автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем", - цитує видання повідомлення відповідного відомства РФ.

У Росії запевняють, що литовські митники нібито вже почали розгортати фури на кордоні у пункті пропуску Мядинінкай (пункт пропуску на білорусько-литовському кордоні). В результаті там, за даними російської сторони, вже утворилася велика черга із вантажних автопотягів.

"Інтерфакс", нібито посилаючись на офіційні дані литовської митниці, станом на 21 червня повідомляє, що перепустки в Литву очікують близько 330 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 години.

При цьому в офіційній заяві Асоціації міжнародних автомобільних перевізників "БАМАП" від 21 червня йдеться, що черги на кордоні спостерігаються вже близько двох місяців і пов'язані з вимогою литовських митників до водіїв вантажних транспортних засобів, що прямують з Білорусі, письмово декларувати паливо, що ввозиться.