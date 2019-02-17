Стан здоров'я Скрипаля погіршився, - The Sunday Times

Наразі Сергій Скрипаль перебуває вдома під наглядом лікарів

Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого в марте 2018 года отравили в британском Солсбери, ухудшилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Как сообщил изданию источник в британской разведке, сейчас Скрипаль находится в своем доме под присмотром врачей. У медиков есть опасения, что Скрипаль может не избавиться от последствий отравления.

"Само вещество, вероятно, выведется (из организма - ред.), однако последствия его влияния могут сохраняться долго", - отметил доцент университета Ноттингема Уэйн Картер.

Отмечается, что пока не известно, как в дальнейшем может измениться состояние здоровья Скрипаля, так как влияние вещества примененного против него мало изучено.

Напомним, что в деле отравления Скрипалей установлено третьего подозреваемого. Третий российский офицер ГРУ, который находился в Британии в момент отравления Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года, прибыл в Болгарию за несколько дней до отравления предпринимателя Емилиана Гебрева в 2015 году.

Добавим, что полиция Британии ведет расследование в отношении еще двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.