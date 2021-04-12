Статки засновників Google перевищили 100 млрд доларів

Зростання акцій технологічних компаній збільшило число людей зі статками понад 100 млрд доларів до восьми. Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін приєдналися до ексклюзивного клубу минулого тижня.
Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index
Статки восьми найбагатших людей світу в сукупності перевищує 1 трильйон доларів, а в цьому році вони зросли ще на 110 млрд доларів.
У 2017 році Джефф Безос з Amazon був першим, хто досяг позначки в 100 млрд доларів з тих пір, як співзасновник Microsoft Білл Гейтс домігся цього ще в 1999 році. Потім статки Гейтса різко впали через бульбашку доткомів, і він відновив свої позиції тільки у 2019 році. Ілон Маск з Tesla і Марк Цукерберг з Facebook приєдналися до клубу минулого року, оскільки технологічна індустрія призвела до зростання добробуту завдяки пандемії коронавірусу, яка прискорила перехід в онлайн.
Акції США піднялися до нового рекорду в п'ятницю на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки. Індекс Nasdaq 100, орієнтований на технології, в цьому році виріс більш ніж на 7%, при цьому Alphabet, материнська компанія Google, в останні два тижні зростає після того, як виграла судовий розгляд по авторському праву. Пейдж і Брін в цьому році збільшили свої статки більш ніж на 20 мільярдів доларів кожен, що є одним з найбільших досягнень.
Уоррен Баффет ненадовго досяг рівня в 100 млрд доларів у березні, а потім знову досяг цієї позначки минулого тижня, у той час як Бернар Арно з французької групи розкоші LVMH входив в цю елітну групу з 2019 року.
Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн гривень на ТОВ "Гугл". Компанія оштрафована за неподання в установлений термін відомостей на вимогу державного уповноваженого АМКУ.
Нагадаємо, Верховна рада прийняла за основу законопроект про так звани "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.