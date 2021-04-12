Статки засновників Google перевищили 100 млрд доларів

Статки восьми найбагатших людей світу в сукупності перевищує 1 трильйон доларів, а в цьому році вони зросли ще на 110 млрд доларів.

У 2017 році Джефф Безос з Amazon був першим, хто досяг позначки в 100 млрд доларів з тих пір, як співзасновник Microsoft Білл Гейтс домігся цього ще в 1999 році. Потім статки Гейтса різко впали через бульбашку доткомів, і він відновив свої позиції тільки у 2019 році. Ілон Маск з Tesla і Марк Цукерберг з Facebook приєдналися до клубу минулого року, оскільки технологічна індустрія призвела до зростання добробуту завдяки пандемії коронавірусу, яка прискорила перехід в онлайн.

Акції США піднялися до нового рекорду в п'ятницю на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки. Індекс Nasdaq 100, орієнтований на технології, в цьому році виріс більш ніж на 7%, при цьому Alphabet, материнська компанія Google, в останні два тижні зростає після того, як виграла судовий розгляд по авторському праву. Пейдж і Брін в цьому році збільшили свої статки більш ніж на 20 мільярдів доларів кожен, що є одним з найбільших досягнень.

Уоррен Баффет ненадовго досяг рівня в 100 млрд доларів у березні, а потім знову досяг цієї позначки минулого тижня, у той час як Бернар Арно з французької групи розкоші LVMH входив в цю елітну групу з 2019 року.