"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників

За словами Подоляка, сьогоднішні переговори були "дуже складними" через дуже жорсткі позиції сторін. Україна, як зазначив Подоляк, прагне якнайшвидше встановити мир на Донбасі, а Росія - намагається відійти від обговорення суті і перейти в обговорення сторін конфлікту.

"Відбувся дуже жорсткий обмін думками. Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства, міжнародних організацій, країн-посередників, все одно факт залишається фактом - сторонами цього конфлікту є Україна і Росія. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться. І підмінити очевидне теж не можна", - сказав він.

Як заявив Подоляк, для України принципово важливо, щоб врегулювання на Донбасі обговорювалася сторонами, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки, тобто Україною і Росією за посередництва Німеччини і Франції.

"І хоча у нас є повна підтримка посередників - Німеччини та Франції, російська сторона звела і цю зустріч до оскарження тієї безсумнівної і принципової позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту. Як бачимо, цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона. Тому принципово поки немає рішень",- пояснив представник ОП.

Водночас Подоляк запевнив, що переговори триватимуть, як у нормандському форматі, так і в Тристоронній контактній групі.

"Безумовним інтересом України є припинення вогню і забезпечення стабільності тиші на фронті. Це, перш за все, в інтересах людей, які живуть на Донбасі і страждають від війни найбільше. Росія повинна проявити свою відповідальність за виконання цього пункту мінських домовленостей", - підкреслив він.