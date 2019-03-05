Відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату УПЛ

"Динамо" і "Шахтар" зіграють в 25 і 30 турах

Состоялось жеребьевка второго этапа соревнований чемпионата украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЛ.

Формирование первой и второй шестерки окончательно завершиться после 22 тура, команды будут разбиты на две подгруппы. Первая шестерка будет бороться за место в еврокубках, а вторая - за право остаться в элитном дивизионе.

На данный момент место в верхушке себе гарантировали только "Динамо", "Шахтер" и "Александрия", а вот "Карпаты", "Олимпик", "Арсенал-Киев" и "Черноморец" уже точно сыграют во второй шестерке.

Уже известно, что лидеры турнирной таблицы - "Шахтер" и "Динамо" - во второй половине сезона сыграют между собой в 25 и 30 турах.

Номер команды соответствует ее положению в турнирной таблице.

Таблица команд УПЛ после 20 туров (скрин с upl.ua)

Фото: календарь матчей второго этапа чемпионата Украины (upl.ua)

Напомним, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с побед стартовали в чемпионате Украины сезона 2018/19.