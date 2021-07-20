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У складі збірної України на Олімпіади-2020 ще одна заміна через дискваліфікацію спортсмена

Автор: Анастасія Рокитна

Спортивний арбітражний суд вирішив подовжити термін дискваліфікації Ігоря Главана через вживання допінгу у 2017 році. Його дискваліфікували зі збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Федерації легкої атлетики України.

Повідомляється, що Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації спортсмена до трьох років та анулювати результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Главан, який був затверджений до складу команди України для участі в Олімпійських іграх-2020, а саме зі спортивної ходьби на 50 км, не зможе взяти в них участь.

"Дискваліфікованого атлета замінить Валерій Літанюк, який йшов у світовому топлисті наступним і був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перші українські спортсмени прибули на Олімпіаду в Токіо.

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Олімпіада 2020