У складі збірної України на Олімпіади-2020 ще одна заміна через дискваліфікацію спортсмена

Спортивний арбітражний суд вирішив подовжити термін дискваліфікації Ігоря Главана через вживання допінгу у 2017 році. Його дискваліфікували зі збірної.

Повідомляється, що Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації спортсмена до трьох років та анулювати результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Главан, який був затверджений до складу команди України для участі в Олімпійських іграх-2020, а саме зі спортивної ходьби на 50 км, не зможе взяти в них участь.

"Дискваліфікованого атлета замінить Валерій Літанюк, який йшов у світовому топлисті наступним і був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації", - йдеться у повідомленні.