Стыдно паспорт показать. Маляр объяснила восстание против Путина в Белгородской области

"Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они - граждане России, рано или поздно, должно было привести именно к тому, что сейчас происходит в Белгородской области", - пояснила она.

По словам Маляр, инициаторами ситуации есть ни кто иные, как патриоты России.

"Все понимают, что этот режим нужно менять. Эта критическая масса просто накопилась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство постепенно накапливалось", - добавила замминистра.

Она подчеркнула, что внутрироссийские тенденции, которые сейчас наблюдаются в Белгородской области, являются "предсказуемым внутренним российским кризисом, который назревал еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину" и продиктованы желанием граждан изменить политическое устройство страны и "остановить кровавую войну, которую развязал Кремль".

Что происходит в Белгородской области на утро 23 мая

После начала рейда "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородскую область 22 мая, в регионе, по данным местных властей, проходит якобы "зачистка" территории. Местных жителей просят не возвращаться в свои дома, потому что так называемая "контртеррористическая операция" все еще продолжается. Пока известно о смерти женщины во время эвакуации из "тревожной" области РФ. Также к двум раненым российские силовики "не могут дойти".