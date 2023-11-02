Сорок "прилетов". Оккупанты всю ночь били по Станиславу под Херсоном, есть погибшая

Всю ночь на четверг, 2 ноября, российские войска обстреливали село Станислав, расположенное в Херсонском районе. Зафиксировано 40 "прилетов", погибла женщина.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы ОВА Александра Прокудина, Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко.
"Адская ночь в Станиславе. В селе было более 40 "прилетов". Из-за вражеского огня погибла пожилая женщина", - рассказал Александр Прокудин.
Также, по данным главы ОВА, повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.
Последствия обстрела села Станислав Херсонской области 2 ноября (t.me/olexandrprokudin)
Обстрелы Херсонской области
По данным главы МВД Игоря Клименко, враг продолжает яростно обстреливать Херсонскую область.
"Этой ночью один человек погиб, еще один - получил ранения", - отметил он.
В частности, в течение ночи враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. Повреждены жилые дома и автомобили. В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения.
Напомним, ночью, 2 ноября, обстреляли Херсон, ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.
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