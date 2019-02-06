У змагання Кубка світу з біатлону в Канаді внесуть зміни через морози

Фото: біатлоністи тренуються в морозних умовах (twitter.com/IBU_WC)

Деякі гонки будуть перенесені, деякі - скорочені

Організатори сьомого етапу Кубка світу з біатлону в канадському Кенморі внесуть зміни в календар змагань під погодні умови. Про це повідомляє NRK.

Синоптики прогнозують температуру близько -30 °C вунайближчі вихідні, тоді як за правилами Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) спортсмени не можуть виходити на старт при температурі нижче -20 °C.

Not a bad view from the media center here in Canmore — but it is very very cold, trust us on that #CAN19 pic.twitter.com/bsJ6VkBtyu — IBU World Cup (@IBU_WC) February 5, 2019

У підсумку, організатори прийняли рішення скоротити дистанцію чоловічій індивідуальній гонки з 20 до 15 кілометрів, а жіночої з 15 - до 12,5 кілометра. Гонка запланована на 7 лютого.

Крім того, естафети і мас-старти будуть проведені на день раніше - 8 і 9 лютого відповідно.

Training is underway here in #CAN19 — pretty tough to make out some of the athletes. Lots of tape and covered faces. pic.twitter.com/cUgnBgWtUt — IBU World Cup (@IBU_WC) February 5, 2019

Восьмий етап Кубка світу пройде в Солт-Лейк-Сіті (США) з 14 по 17 лютого.

Нагадаємо, збірна України з біатлону внесла корективи до складу на заокеанські етапи.