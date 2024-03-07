Соратница пропагандистки Монтян и не только. Задержаны четверо агитаторов РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к захвату всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Николаевская область

В частности, задержана 52-летняя жительница Первомайска, которая дистанционно работала на коллаборантку Татьяну Монтян.

"Для ее Telegram-канала с общей аудиторией более полумиллиона подписчиков фигурантка готовила псевдонаучные сообщения о войне в Украине", - рассказывают в СБУ.

Кроме того, приспешница Монтян в своих публикациях пыталась максимально "отбелить" полномасштабное вторжение РФ, называя его "вынужденной реакцией Кремля".

Харьков

Здесь задержана должностница метрополитена, которая распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы по вооруженной агрессии против Украины.

Задокументирована как агитатор уверяла окружающих в том, что начиная с 2014 года и по сей день в Украине продолжается "гражданский конфликт".

Киев

В столице задержан охранник автопаркинга, позиционировавший себя сторонником главы Кремля Владимира Путина.

По данным следствия, киевлянин распространял на своей странице в "Одноклассниках" призывы в поддержку главы Кремля Владимира Путина и продолжения войны против Украины.

Также в столице разоблачена местная бьюти-блогерка, которая на своих каналах в соцсети TikTok распространяла фейки о войне в Украине. В частности, она отрицала полномасштабное вторжение России и присутствие оккупационных группировок РФ на территории Украины.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.