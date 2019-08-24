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Соратника президента Сербії підозрюють у вбивстві лідера косовських сербів

Новини » Політика    24.08.2019 - 02:57
Соратника президента Сербії підозрюють у вбивстві лідера косовських сербів
Ілюстративне фото (mup.gov.rs)

Косовські урядовці стверджують, що сербська сторона надає притулок підозрюваним

Суд у Приштині (Косово) звернувся до міжнародних органів із вимогою оголосити в розшук соратника президента Сербії Александра Вучича Мілана Радоїчича за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Радоїчича підозрюють у вбивстві 16 січня 2018 року в Косовській Митровиці Олівера Івановича, лідера косовських сербів, які відмовлялися діяти за вказівками Белграда.

Зазначається, що спершу президент Сербії і його команда заявляли, що замах, ймовірно, скоїли серби, а згодом почали звинувачувати косовську владу в тому, що вона відмовляється співпрацювати з Сербією під час слідства.

Косовські ж урядовці стверджували, що сербська сторона надає притулок підозрюваним у причетності до вбивства Івановича.

Підозрюваний Мілан Радоїчич є лідером партії "Сербський список", що тісно співпрацює з владою Сербии.

Косовський міністр юстиції Абелярд Тахірі заявив, що влада в Приштині буде безкомпромісною у провадженні слідства.

Водночас представники "Сербського списку" в Белграді оприлюднили заяву, що "метою обвинувачення Радоїчича є залякати сербів у Косові" на початку передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, 24 квітня спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування військових злочинів у Косово допитав колишнього косівського прем'єр-міністра Рамуша Харадіная.

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