Соратник Разумкова розповів, чи створюватимуть вони групу в Раді

Як розповів виданню один із соратників Разумкова Василь Мокан, який також увійшов до "Розумної політики", це міжфракційне об'єднання буде на початковому етапі формою координації та комунікації між народними депутатами, які до нього увійшли.

"Чи буде формуватися в майбутньому парламентська група чи не буде - це питання поки відкрите, тому що для цього потрібно вийти з іншої фракції або групи", - зазначив Мокан.

Разом з тим, інший поінформований співрозмовник в об'єднанні не виключив, що у майбутньому його склад може розширитися та перерости до парламентської групи.

Але, як пояснив виданню співрозмовник, зробити це проблематично, враховуючи, що у списочників одразу ж заберуть мандати, якщо вони забажають вийти з фракції "Слуги народу", а мінімально необхідних 17 мажоритарників для створення окремої групи у команді екс-спікера поки що немає.