Суперник Ломаченка отримає рекордний гонорар за бій

Британський боксер Люк Кемпбелл за бій з українським чемпіоном світу за версіями WBA і WBO Василем Ломаченко отримає свій рекордний гонорар. Такою інформацією володіє видання Sport Arena.

За вихід на ринг боксер, який провів на професійному рингу 22 поєдинки, заробить 1 122 000 доларів (1 мільйон фунтів стерлінгів).

Раніше стало відомо, що українець також заробить поки що найбільший чек в професійній кар'єрі. Після виплат комісії своєму менеджеру, промоутерській компанії і податків у Ломаченко залишається близько 50 відсотків від суми. Плюс, українець ділить гонорар навпіл зі своїм тренером і батьком - Анатолієм Ломаченком. Таким чином, за бій проти Кембелла Василь заробить 1 мільйон доларів "чистими".

Ломаченко і Кемпбелл битимуться за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC, який став вакантним після відмови від нього Майки Гарсії. Також українець виставляє на кін свої чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO. Бій пройде 31 серпня в Лондоні на арені О2.

Нагадаємо, Ломаченко повідомив, що вже почав підготовку до бою проти Кемпбелла. Він також зазначив, що його рука, яку він травмував у попередньому бою проти Кролли, вже в порядку.