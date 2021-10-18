Повідомлення про законність придбання будівель заводу "Більшовик" може бути маніпуляцією рейдерів, - нардеп

Поширення повідомлень про нібито законність придбання будівель "Першого київського машинобудівного заводу” (колишній "Більшовик") компанією "Агроміл Дистриб’юшн" у 2019 році - маніпулятивні та мають на меті зрив приватизації підприємства. За рішенням Верховного суду будівлі належать "ПКМЗ", а дії причетних до незаконного продажу осіб наразі вивчає НАБУ.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат Олена Мошенець.

"Очевидно, йде мова про останню спробу зриву продажу заводу з боку тих, хто в колись спробував незаконно привласнити майно заводу. Рішення щодо повернення у власність "Більшовика" кількох будівель, про які йдеться, вже прийняв Верховний суд. Це остання інстанція, його не може скасувати звичайний апеляційний госпсуд", - зазначила народний депутат.

Відповідне рішення Верховного суду було прийнято на початку 2021 року. Відповідно до нього, відчуження 5 нежитлових будівель "ПКМЗ" загальною площею 6 399 кв. м було незаконним, отже майно має бути повернуто у власність підприємства.

Зазначимо, що незаконне відчуження та продаж майна "ПКМЗ" відбулося у 2019 році, після чого директора заводу було усунуто з займаної посади й Фонд держмайна звернувся до суду для відновлення цілісності підприємства.

"Всі заяви про нібито законність придбання будівель - це вірогідно нахабні маніпуляції з боку рейдерів. До речі, дії всіх причетних зараз розглядає НАБУ, отож чекаємо на результати слідства й покарання винних", - додала Мошенець.

Нагадаємо, приватизаційний аукціон АТ "ПКМЗ" відбудеться 27 жовтня. Стартова ціна підприємства становить 1,39 млрд грн.