Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак

"Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - йдеться в заяві.

Хомчак нагадав, що Україна обрала політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України", - зазначає головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що українські військові готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.