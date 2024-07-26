Солнечно, но без жары: какой будет погода в Украине в последнюю субботу июля (фото)
Завтра в большинстве областей Украины будет наблюдаться переменная облачность. Температура будет умеренной, без сильной жары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.
Как отмечают синоптики, завтра в Украине ожидается переменная облачность.
На большинстве территорий осадки не прогнозируют, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью +14+19, на юге страны до +23; днем +27+32, в западных областях +24+29; на высокогорье Карпат ночью +7+12, днем +19+24.
Фото: погода в Украине 27 июля (www.facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине в августе
Напомним, по прогнозам синоптиков средняя месячная температура в августе 2024 прогнозируется в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов.
Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.
Стоит заметить, по данным "Укргидрометцентра", уникальность жары нынешнего года в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля. В предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа.
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