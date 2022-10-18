Солнечно, но прохладно: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 18 октября, в Украине будет сухая и солнечная погода. Однако тепла ожидать не стоит, днем максимально +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, местами возможна небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Сегодня в южных и Винницкой областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Днем столбики термометров покажут в среднем +15 +20 градусов. Ночью в большинстве регионов температура воздуха от -1 до +4 градуса. В западных, северных областях и на побережье морей +4 +9.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. В Киеве днем воздух прогреется до +17 +19 градусов, а ночью ожидается +7 +9 градусов.