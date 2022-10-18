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Солнечно, но прохладно: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 18 октября 2022 07:00
Солнечно, но прохладно: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине будет сухая и солнечная, но прохладная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 18 октября, в Украине будет сухая и солнечная погода. Однако тепла ожидать не стоит, днем максимально +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, местами возможна небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Сегодня в южных и Винницкой областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Днем столбики термометров покажут в среднем +15 +20 градусов. Ночью в большинстве регионов температура воздуха от -1 до +4 градуса. В западных, северных областях и на побережье морей +4 +9.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. В Киеве днем воздух прогреется до +17 +19 градусов, а ночью ожидается +7 +9 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание.

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