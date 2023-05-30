Солнечная энергия обвалила цены на газ в Европе до минимума за два года, - Bloomberg

Европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня более чем за два года. Спрос еще больше пострадал от рекордного использования солнечной энергии в Германии.

Цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,17 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

Цены на газ продемонстрировали самое продолжительное снижение с 2007 года, падая в течение восьми недель. Это стало резким поворотом после энергетического кризиса, в результате которого в прошлом году цены достигли беспрецедентного уровня. И сейчас мало признаков того, что спад скоро прекратится.

Рекордное использование солнечной энергии

Возобновляемые источники энергии также снижают нагрузку на газ для выработки электроэнергии, а Германия в выходные установила рекорд по использованию солнечной энергии. После войны на Украине страна более чем на десятилетие, к 2035 году, перенесла свою цель - перейти на 100% возобновляемую энергию, чтобы сократить свою зависимость от газа. BloombergNEF прогнозирует, что к 2030 году ветровая и солнечная энергия достигнет 76% от общего объема генерации.

Большая часть увеличения количества солнечных установок в Европейском Союзе направлена на то, чтобы "уйти от дорогостоящего ископаемого топлива более быстрыми темпами и избежать дальнейшего воздействия скачков цен на энергию и угроз безопасности, которые произошли за последние 18–24 месяца", - сказала Сара Браун, руководитель европейской программы в энергетическом аналитическом центре Ember.

Запасы газа

Запасы газа намного больше, чем обычно, на 68%, и, вероятно, будут полностью восполнены намного раньше, чем обычно. Это снизит большую часть рисков предложения на следующую зиму, оказывая дальнейшее давление на цены.

Цены на сжиженный природный газ в Азии также упали до самого низкого уровня более чем за два года, при этом трейдеры изо всех сил пытаются определить дно из-за колеблющегося спроса в Китае и достаточного предложения.