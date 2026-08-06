Солнце обречено уничтожить Землю: ученый нашел способ спасти ее

По мере выгорания водородного топлива Солнце будет расширяться, что приведет к закипанию океанов и выгоранию атмосферы Земли. Для нейтрализации этого фактора учёный предлагает действовать в два ключевых этапа.

Шаг 1: космический солнечный щит

Первоочередной задачей, считает Гарри, является затенение планеты от избыточного солнечного излучения.

Ученый предлагает построить гигантский солнечный щит шириной 700 тысяч километров и разместить его по орбите Луны.

Как это реализовать?

Фиксация в пространстве: щит будет удерживаться с помощью углеродного троса протяженностью 2 миллиона километров, привязанного к противовесу в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем;

Материалы и масса: конструкция толщиной 0,1 миллиметра будет производиться из алюминия общей массой около 100 миллиардов тонн.

Для этого понадобится извлечь только 0,01 процента массы Луны, а трос изготовить из материалов карликовой планеты Цереры.

Слева: кислород извлекают из атмосферы Юпитера и доставляют на орбиту Земли, где его перехватывает станция в точке L2 Земли и запускает за пределы орбиты Земли. Эффект гравитационного "пращи" постепенно ускоряет орбиту Земли и безопасно увеличивает ее расстояние от Солнца во избежание поглощения.

Справа: после того, как Солнце превратилось в красного гиганта, энергия производится термоядерными реакторами в атмосфере Юпитера, а затем передается на поверхность Земли, чтобы заменить солнечный свет, блокирующийся солнцезащитным экраном (схема: Габриэль Гарри)

Шаг 2: Искусственное Солнце и смещение орбиты

Полное перекрытие солнечного света лишит Землю тепла и естественного освещения.

Для решения этой проблемы ученый предлагает использовать Юпитер в качестве источника водорода и гелия-4 для термоядерных реакторов.

Что должна дать планета?

Энергоснабжение: реакторы, расположенные в атмосфере Юпитера, будут производить энергию и передавать ее с помощью лазеров через ретрансляторы непосредственно на Землю, создавая искусственный солнечный свет.

Изменение орбиты: чтобы предотвратить поглощение Земли расширенным Солнцем, планету необходимо отодвинуть с текущей орбиты в 1 астрономическую единицу (а.е.) на безопасное расстояние в 1,2 а.е.

Для этого учёный предлагает запустить мощный пучок частиц, созданный из кислорода Юпитера, который будет работать по принципу реактивного двигателя.

Помимо защиты от Солнца автор исследования также приводит детальные расчеты для нейтрализации других глобальных угроз - остановки тектоники плит, потери воды и столкновений с космическими объектами.