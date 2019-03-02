У Сомалі ВПС США знищили більше 20 бойовиків "Аш-Шабаб"

Даний авіаудар армії США став 24-м за цей рік

Африканское командование Вооруженных сил США (Африком) сообщило, что в результате авиаударов в Сомали было уничтожено 26 боевиков группы сомалийских исламистов движения "Харакат аш-Шабаб". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

В Африком заявили, что удары были нанесены в центральном регионе страны Хиран, где были нанесены два других авиаудара на начале недели. В результате данных действий в общей сложности погибло 45 боевиков.

Заместитель директора разведки Африком генерал-майор Грегори Хэдфилд сообщил, что эти действия демонстрируют приверженность федерального правительства Сомали к уничтожению сети "Аш-Шабаб" при помощи США.

"Прецизионные авиаудары, подобные этому, поддерживают давление на "Аш-Шабааб", нарушают их цикл планирования и снижают способность к массовым атакам и нападениям на сомалийский народ", - заявил Хэдфилд.

Сообщается, что данный авиаудар стал 24 проведенным армией США за этот год.

Напомним, число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до 29. Также в результате взрыва террористов пострадали 80 человек.