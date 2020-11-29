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У Сомалі терорист підірвав бомбу в кафе після візиту в.о. міністра оборони США: шість загиблих

Автор: Даша Харченко

У столиці Сомалі Могадішо терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе Gelato Divino через кілька годин після завершення візиту в.о. міністра оборони США Крістофера Міллера. Внаслідок інциденту загинуло шість людей.

Про це повідомляє CGTN.

Ще вісім осіб отримали поранення.

"Терорист-смертник підірвав себе у кафе. Шестеро людей загинули, ще вісім отримали поранення", - повідомив офіційний представник міністерства інформації Сомалі Ісмаїл Мухтар Омар.

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Кафе розташовано у самому центрі Могадішо, неподалік міжнародного аеропорту.

Відповідальні за теракт поки не встановлені.

Нагадаємо, в серпні у столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого року в результаті нападу на готель в портовому місті Кісмайо на півдні Сомалі загинули не менше 33 осіб. Серед загиблих були два журналісти, кандидат у президенти на регіональних виборах і співробітник агентства ООН.

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