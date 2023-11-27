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В Сомали из-за наводнений погибли почти 100 человек

Фото: из-за наводнений в Сомали погибли 96 человек (twitter.com/NdunguMartins)
Автор: Антон Малиновский

В Сомали количество погибших из-за наводнений, бушующих с октября из-за ливней, погибли 96 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SONNA .

Представитель Сомалийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (SoDMA) Мохамуд Моалим Абдулле заявил, что от наводнений пострадали более 2,3 миллиона человек, а более 900 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

Он также отметил, что погибли более 4000 голов скота, а также уничтожены 136 045 единиц имущества, включая дома, автомобили и т.д.

Наводнения в мире

Наводнения в Сомали начались в октябре из-за повышения уровня воды в реках Джуба и Шабель. Правительство Сомали объявило в штатах Джуббаленд и Хиршабелле чрезвычайную ситуацию из-за большого количества пострадавших.

А в сентябре масштабные наводнения произошли в Ливии, где бушевал шторм "Даниэль". Кроме того, 12 сентября стало известно о прорыве дамбы у восточного города Дерна.

Только в первый день катастрофы сообщалось о более 2 тысячах погибших и 5-6 тысячах пропавших без вести. Через день местные власти сообщали о том, что погибли более 5300 человек. Министр здравоохранения Осман Абдулджалил Он назвал ситуацию в регионе катастрофической. Позже число погибших превысило 11 тысяч человек.

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Сомали