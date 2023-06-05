В Сомали боевики убили 54 миротворца из Уганды

Власти Уганды сообщили о гибели 54 своих миротворцев в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС) на прошлой неделе.

Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Атаки джихадистов на базу произошли в сомалийском городе Барааве.

"Мы обнаружили тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - говорится в публикации.

Мусевени отметил, что боевики "Аль-Шабаб" предприняли еще одну попытку нападения на Барааве, но "наши силы нанесли значительный удар, вынудив их бежать".

Данные потери угандских миротворцев являются одними из самых тяжелых с тех пор, как проправительственные силы ATMIS, поддерживаемые силами АС, начали наступление на группировку "Аль-Шабаб" в августе прошлого года, пишет France24.

Кроме того, заявление Мусевени стало редким случаем признания членами Африканского союза большого числа погибших среди военных.

Нападение "Аль-Шабаб" на базу в Сомали

Боевики "Аль-Шабаб" более десяти лет продолжают мятеж против центрального правительства Сомали. Эта организация взяла на себя ответственность за нападение 26 мая, заявив, что в результате атаки на базу было убито 137 солдат.

Тут стоит отметить, что обычно исламисты преувеличивают заявления о победах в ходе боев в пропагандистских целях, а правительства стран, предоставляющих войска для сил АС, редко подтверждают потери.

Как сообщили агентству AFP местные жители и сомалийский военный командир, боевики въехали на машине с взрывчаткой на базу в Було-Марер, в 120 км к юго-западу от столицы Могадишо, что привело к перестрелке.

На прошлой неделе президент Уганды также заявлял, что "некоторые солдаты не действовали так, как ожидалось, и запаниковали", когда на них напали около 800 террористов.

Это вынудило отступить на ближайшую базу, расположенную примерно в 9 км, добавил он.

Сейчас Мусевени в Twitter сообщил, что ошибку допустили два командира: майор Олука и майор Оббо, которые "приказали солдатам отступить".

"Они были задержаны и предстанут перед военным трибуналом", - подверкнул президент Уганды.

Операции союзников в Сомали против "Аль-Шабаб"

ATMIS до сих пор не сообщила, сколько человек погибло в ходе боев с "Аль-Шабаб", но рассказала, что отправила боевые вертолеты в качестве подкрепления после рейда.

В США также заявили, что нанесли авиаудар по базе через день после нападения.

В Африканском командовании Штатов сообщили, что в результате удара было уничтожено оружие и техника, незаконно захваченные боевиками "Аш-Шабааб", при этом не уточнив, когда и где именно это вооружение было украдено.