У Сомалі бойовики атакували готель, більше десятка загиблих

У столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.

Про повідомляє місцеве видання Somali Guardian.

Повідомляється, що терористи підірвали авто, щоб проникнути в готель на пляжі Лідо, після чого всередині почалася перестрілка. Бойовики забарикадувалися на верхніх поверхах і вели вогонь по військових, які прибули на місце.

За даними видання, загинули понад 10 осіб. Серед жертв є урядові чиновники Сомалі. У числі постраждалих називають міністра громадських робіт Ахмеда Вашингтона, знамениту в Сомалі співачку Фаїзу Бела та інших відомих людей.

Також повідомляється, що силовикам вдалося ліквідувати двох бойовиків. Перестрілки між військовими і терористами досі тривають.

Нагадаємо, минулого року в результаті нападу на готель в портовому місті Кісмайо на півдні Сомалі загинули не менше 33 осіб.

Серед загиблих були два журналіста, кандидат у президенти на регіональних виборах і співробітник агентства ООН.

У Сомалі періодично стаються теракти з масовим жертвами. На території країни діють кілька угруповань, найбільш впливове з яких "аш-Шабаб".

