Соловйов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Соловйова кандидатом у президенти 8 лютого

Дата рождения: 13 июля 1973 года (45 лет)

Партия: "Розумна сила"

Должность: лидер политической партии "Розумна сила"

Семья: женат, трое детей

Соловьев на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Соловьев на выборах 2019. Новости

8 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года.

Биография

Александр Николаевич Соловьев родился 13 июля 1973 года в Красноармейске (Донецкая область). В 1992 году Соловьев окончил Селидовский горный техникум, после чего был призван в армию.

В 1996 году Соловьев работал оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском РО УМВД Украины в Донецкой области. В 1998 году его назначили оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

В 2003 году он окончил Национальную академию МВД Украины, в 200-2010 годах служил в налоговой милиции.

В 2005 году Соловьев окончил Донецкий государственный университет управления (специальность: менеджмент организации, второе высшее образование - менеджер-экономист).

В 2010-2011 годах он работал в Департаменте финансовой и экономической безопасности МВД Украины, в 2011-2015 годах - в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины. В ноябре 2015 года был назначен заместителем начальника управления - начальником отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. В 2015 году уволился по собственному желанию в звании полковника милиции.

Политическая деятельность

Александр Соловьев является лидером политической партии "Розумна сила". На съезде партии 24 января 2019 года Соловьева выдвинули кандидатом в президенты.

Соловьев подавал документы в ЦИК для регистрации кандидатом дважды. Первый раз - 28 января 2019 года, ЦИК рассмотрев документы, установил их несоответствие требованиям и 2 февраля отказал Соловьеву в регистрации. 3 февраля Соловьев повторно подал документы в ЦИК, исправив несоответствия, и на заседании 8 февраля он был зарегистрирован кандидатом в президенты.

Семья

Женат, воспитывает троих детей.