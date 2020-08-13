Солодченко: 94% від фінансування ДФС - спрямовано на виплату заробітної плати

Цього року Державна фіскальна служба України отримала 1,3 млрд грн на фінансування. У 2019, коли ДФС об’єднувала в собі податкову міліцію та митну службу, спільний бюджет складав 8,6 млрд. Після відокремлення податкова міліція отримала 15% від бюджету минулого року.

Про це повідомляє виконуючий обов’язки голови ДФС України Сергій Солодченко на Ліга.Блоги.

"Якщо казати мовою цифр, то майже 94% від загальної суми фінансування ДФС на цей рік, спрямовується на виплати заробітних плат. При чому ми зіткнулись з проблемою незапланованих кошторисів виплат, пов’язаних зі звільненнями працівників податкової міліції", - пише Солодченко.

За словами виконуючого обов’язки голови ДФС, відповідно до законодавчих норм, при звільнені працівникам виплачуються компенсації. В грошовому еквіваленті компенсаційні "витрати" складають від 100 до 400 тисяч грн.

Сума виплати залежить від посади, кількості відпрацьованих років та територіальної приналежності. В бюджеті ж видатки на виплату компенсацій при звільненні працівників ніколи не враховувались.

"За останні 10-15 років реорганізаційних змін працівники переходили від одного держоргану до іншого, тобто з Державної податкової служби до Міністерства доходів і зборів, а потім до Державної фіскальної служби. Але, по суті, залишались в одній службі, змінювалась тільки назва. За цей час у податкових міліціонерів накопичилась значна кількість невикористаних відпусток, стаж та вислуга років. Тому, при їх звільненні, фіскальна служба зобов’язана виплачувати певні компенсації. В ході останнього реформування відбувається масове звільнення працівників ДФС, тому суми компенсацій доволі значні. Крім того, працівники, які були звільнені згідно з нормами про очищення влади ще у 2014-2015 роках, зараз виграють справи в судах про поновлення на робочому місці. За рішенням суду їм також виплачуються суттєві суми компенсацій", - додає він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за I півріччя 2020 року податкова міліція вилучила з незаконного обігу близько 14 тис. тонн пального на суму понад 300 млн гривень, припинено діяльність 8 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів.