ДФС за I півріччя вилучила з незаконного обігу пального на 300 млн грн

Фото: ДФС (epravda.com.ua)

Крім того, припинено діяльність 8 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів

Державна фіскальна служба України веде роботу з протидії незаконному виробництву та обігу паливно-мастильних матеріалів відразу за кількома напрямками. За I півріччя 2020 року податкова міліція вилучила з незаконного обігу близько 14 тис. тонн пального на суму понад 300 млн гривень, припинено діяльність 8 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів.

Про це ДФС повідомила на офіційному сайті.

Крім цього співробітники служби в складі регіональних міжвідомчих робочих груп під керівництвом обласних державних адміністрацій перевірили діяльність 3206 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами (АЗС/АГЗС), в результаті чого виявлено та припинено 833 факти нелегальної торгівлі пальним.

Повідомляється також, що з незаконного обігу було вилучено 16,2 тисяч тонн на суму 381 млн гривень. На 538 нелегальних АЗС демонтовано обладнання.

Складено 458 протоколів про адміністративні правопорушення суб'єктами господарювання та застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 180 млн гривень.

“Після застосування штрафів, власники незаконних заправок демонтують обладнання й припиняють свою діяльність. Але на цьому робота ДФС не зупиняється, адже важливо, щоб за цими адресами незаконна діяльність не відновлювалась. Тому, здійснюємо постійний моніторинг. За останньою інформацією, на більшості незаконних об’єктів все ж відсутні ознаки відновлення роботи. Це є відчутним результатом", - зазначив в.о. голови ДФС Сергій Солодченко.

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба запропонувала більш логічний алгоритм взаємодії податкових ревізорів зі слідчими та оперативниками податкової міліції.