Сольний прохід і українець під кільцем у ролі жертви: момент дня в НБА

"Алекс", щоправда, відзначився з негативного боку. Топ-моментом став сольний прохід і шалений данк центрового "Міннесоти" Наза Ріда.

Леню в цьому епізоді дісталася роль жертви. Саме він не зумів завадити ефектній атаці зірки "Тімбервулвз" на кільце команди з Каліфорнії.

Усього Олексій Лень провів на паркеті 19 хвилин. У його активі 4 очки, 3 підбирання і 1 асист. "Сакраменто" за підсумками зустрічі поступився "Міннесоті" (114:134) та залишився на дні Тихоокеанського дивізіону.

Як Лень виступає в сезоні 2021/22

Український центровий зіграв 33 матчі в регулярній першості, провівши в середньому 16,9 хвилин на майданчику. Середні показники Леня – 6,2 очка, 4,6 підбирань і 1,2 передачі.

У наразі найкращому сезоні українця в НБА – 2018/19 у складі "Атланти" – цифри баскетболіста були значно кращими. Тоді в середньому він набирав 11,1 очка.