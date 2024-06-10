RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сольный проход мимо Дончича и зрелищный данк форварда "Бостона": момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун взял верх над "Маверикс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американский баскетболист покорил эпизодом в первой четверти противостояния с "Далласом". Он получил передачу на своей половине, прорвался под чужой щит с кроссовером против лидера "Маверикс" Дончича и уложил сверху обеими руками.

Браун и компания одержали непростую победу над "Далласом" (105:98). "Селтикс" повели в финальной серии до четырех побед (2:0). Следующие два поединка сыграют в Техасе.

Самым результативным на паркете стал защитник "Маверикс" Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл – 32 очка, 11 подборов и 11 передач. В свою очередь Браун положил в копилку "Бостона" 21 пункт.

 

 

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии. Выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2016.

Контракт подписал после выступлений в Летней лиге ассоциации. Проводит седьмой сезон в составе "Селтикс" и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Трехкратный участник Матча всех звезд (2021, 2023, 2024).

Браун – убежденный вегетарианец. В свободное время учит испанский язык, историю и философию, а также занимается медитацией.

К слову, ранее комиссар НБА Сильвер анонсировал расширение лиги за пределы Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол