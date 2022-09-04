Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, 4 вересня дощ прогнозується лише у Луганській області. На решті території країни буде суха і сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Проте у південних та східних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +5 +9, вдень +17 +20 градусів;

на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +17 +20;

у східних областях вночі +10 +12, вдень +17 +19 градусів;

на півдні країни вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +22;

у центральних областях вночі +8 +12, вдень +18 +20 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці опадів не прогнозується. Вітер північно-східний з поривами до 10 м/с.

У Києві, як і в інших регіонах, сьогодні знову похолоднішає. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8 +10, а вдень +18 +20 градусів.