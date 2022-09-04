RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні 4 вересня буде прохолодна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 4 вересня, погода в Україні буде прохолодною. У деяких областях можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 4 вересня дощ прогнозується лише у Луганській області. На решті території країни буде суха і сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Проте у південних та східних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +9, вдень +17 +20 градусів;
  • на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +17 +20;
  • у східних областях вночі +10 +12, вдень +17 +19 градусів;
  • на півдні країни вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +22;
  • у центральних областях вночі +8 +12, вдень +18 +20 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці опадів не прогнозується. Вітер північно-східний з поривами до 10 м/с.

У Києві, як і в інших регіонах, сьогодні знову похолоднішає. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8 +10, а вдень +18 +20 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр