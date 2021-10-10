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Сонячно і прохолодно: якою буде погода сьогодні в Україні

Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 10 жовтня на всій території України очікується суха і ясна погода. Температура вночі повітря в деяких регіонах впаде до -2 градусів, а вдень місцями підвищиться до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північних областях синоптики прогнозують вдень до + 10 +14 градусів, а вночі температура впаде до -2 + 2.

На заході стовпчики термометра вдень піднімуться + 10 + 12 градусів, а вночі опустяться до 0 -2 градусів.

У східних областях температура повітря вдень очікується в межах +12 +15, а вночі -+3 +6 градусів.

На півдні країни вдень синоптики обіцяють + 13 +16 градусів, а вночі +3 + 6.

Центральну частину країни вдень очікує до +12 +14, а вночі температура знизиться до +1 + 4 градусів.

На Закарпатті вдень очікується до + 17 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме + 11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 + 3 градусів.

У Київській області вночі 0 + 2 градуси.

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Погода в Україні