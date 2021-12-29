Сонячно та без опадів по усій Україні: погода на завтра
Фото: погода в Україні 30 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 30 грудня, по усій Україні очікуватиметься сонячна погода. Водночас в деяких областях відзначатиметься плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня в Україні очікується сонячная погода та без опадів. Втім легке похолодання можливе на сході:
- на заході вдень від -1 до +3, а вночі - від 0 до -8;
- на півночі вдень від -3 до -5, а вночі - від -6 до -9;
- на сході вдень від -2 до -6, а вночі - від -8 до -11;
- на півдні вдень від -2 до -6, а вночі - від -6 до -9;
- у центрі вдень від -3 до -5, а вночі - від -7 до -10.
Фото: погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікується мінлива хмарність й без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до -3, а вночі становитиме від -6 до -8.
Фото: погода в Києві 30 грудня (meteo.gov.ua)