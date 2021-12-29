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Сонячно та без опадів по усій Україні: погода на завтра

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Середа 29 грудня 2021 20:00
Сонячно та без опадів по усій Україні: погода на завтра Фото: погода в Україні 30 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 30 грудня, по усій Україні очікуватиметься сонячна погода. Водночас в деяких областях відзначатиметься плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікується сонячная погода та без опадів. Втім легке похолодання можливе на сході:

  • на заході вдень від -1 до +3, а вночі - від 0 до -8;
  • на півночі вдень від -3 до -5, а вночі - від -6 до -9;
  • на сході вдень від -2 до -6, а вночі - від -8 до -11;
  • на півдні вдень від -2 до -6, а вночі - від -6 до -9;
  • у центрі вдень від -3 до -5, а вночі - від -7 до -10.

Сонячно та без опадів по усій Україні: погода на завтра

Фото: погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікується мінлива хмарність й без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до -3, а вночі становитиме від -6 до -8.

Сонячно та без опадів по усій Україні: погода на завтра

Фото: погода в Києві 30 грудня (meteo.gov.ua)

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