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Сонячно та невеликий мороз: погода 8 січня

Автор: Іванна Шовкун

У суботу, 8 січня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду, але з невеликими морозами. Температура повітря опуститься до -1...-3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади обіцяють лише у західних областях. Сніг пройде у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Там денна температура буде 0...-2 градуси, а вночі - від -5 до -9 морозу.

Найтепліше буде на півдні країни. Вдень там 0...+4 градуси, а вночі -6. Холодно буде на сході - вночі стовпчики термометрів покажуть -7...-13 градусів. Проте вдень 0...-2.

У північних та центральних областях у світлу пору доби прогнозують 0...-1 градус, а вночі до -8.

Нагадаємо, 5 січня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала 6,5 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище за рекордне значення температури для цього дня 1961 року.

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