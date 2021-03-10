Сонячно, але морозно: прогноз погоди на сьогодні

Практично на всій території країни буде сухо. Опади вдень у вигляді невеликого снігу або снігу з дощем очікуються лише у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Температура повітря на заході буде коливатися від 0 до +3 вдень, на Закарпатті до +6, вночі стовпчики термометрів покажуть -3-7 градусів. В центральних і східних регіонах вдень 0+2, вночі -5-8 у центрі, -8-12 на сході. На півночі вдень -2+1 градус, вночі -11-13, на півдні 0+3 вдень, -2-8 вночі.

У Києві буде сухо. Температура повітря становитиме 0+2 вдень, -6-8 вночі.