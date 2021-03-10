RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сонячно, але морозно: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

Погода в Україні у середу, 10 березня, буде сонячною. При цьому вночі збережуться морози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Практично на всій території країни буде сухо. Опади вдень у вигляді невеликого снігу або снігу з дощем очікуються лише у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Температура повітря на заході буде коливатися від 0 до +3 вдень, на Закарпатті до +6, вночі стовпчики термометрів покажуть -3-7 градусів. В центральних і східних регіонах вдень 0+2, вночі -5-8 у центрі, -8-12 на сході. На півночі вдень -2+1 градус, вночі -11-13, на півдні 0+3 вдень, -2-8 вночі.

У Києві буде сухо. Температура повітря становитиме 0+2 вдень, -6-8 вночі.

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що справжня весна прийде тільки наприкінці березня - на початку квітня. Майже весь березень буде холодно, періодично будуть дощі.

Також повідомлялося, що прохолодна погода буде і після Великодня, яка в цьому році відзначається 2 травня.

Відзначимо, в березні середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентрвесна
Читайте також
Львів засипало снігом, а північ попередили про опади: в Україну повернулася зима
На Україну насувається сильний вітер. Оголошено штормове попередження
Прогноз погоди