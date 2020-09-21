Сонячно і до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 21 вересня, буде сонячною у всіх регіонах. Температура повітря прогріється до +26 тепла на заході країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У центральних і північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +24 тепла, а вночі від +4 до 8 градусів.

У західних областях температура повітря становитиме від +22 до +26 тепла. Уночі буде прохолодніше - від +4 до +9 градусів.

На південному сході України буде від +20 до +25 тепла вдень від +3 до +9 уночі.

Погода в Україні на 21 вересня (meteo.gov.ua)

У Києві та області очікується від +22 до +24 тепла вдень і від +5 до +7 градусів вночі.

Погода у Києві та області на 21 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

Також РБК-Україна повідомляло, що різке зниження температури в країні обумовлено арктичним повітрям.