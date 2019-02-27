"Солідарна молодь" пікетувала офіси кандидатів у президенти

Активісти провели пікети “Без ЄС та НАТО – НІ кандидату!”

"Солидарная молодежь" пикетировала офисы кандидатов в президенты с единственным требованием включить в программы положение о вступлении Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

Пикеты “Без ЕС и НАТО – нет кандидату!” прошли возле офиса штаба Юлии Тимошенко в г. Киеве, а также возле офиса Игоря Коломойского в г. Киеве.

Пикетчики вышли с плакатами: “ЕС и НАТО! Нет – ватным кандидатам”, “Наше будущее ЕС, а не Россия”.

Активисты требовали от Тимошенко включить в свою программу пункт о вступлении Украины в ЕС и НАТО, а от Коломойского – включить такие же пункты в программу его кандидата Владимира Зеленского.

"Юлия Тимошенко, возможно, надеется на какие-то компромиссы с Россией, поэтому стесняется включить этот пункт в программу. Но мы считаем, что это выбор украинского народа и такого допускать нельзя", - сказала председатель ВОО "Солидарная Молодежь" Динара Габибуллаева.

"Мы пикетируем офис Коломойского, потому что мы знаем, что Коломойский стоит за Зеленским",- сказал активист Николай Федорченко.

"После закрепления в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО активисты требовали привести предвыборные программы Тимошенко и Зеленского в соответствие с нормами Конституции",- добавила Габибуллаева