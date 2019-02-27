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Активісти провели пікети “Без ЄС та НАТО – НІ кандидату!”

"Солідарна молодь" пікетувала офіси кандидатів у президенти з єдиною вимогою включити в програми положення про вступ України в ЄС і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

Пікети “Без ЄС та НАТО – НІ кандидату!” було проведено біля офісу штабу Юлії Тимошенко у м. Києві, а також біля офісу Ігоря Коломойського в м. Києві.

Пікетувальники вийшли з плакатами: “За ЄС та НАТО! Ні – ватним кандидатам”, “Наше майбутнє ЄС, а не Росія”.

Активісти вимагали від Тимошенко включити в свою програму пункт про вступ України в ЄС та НАТО, а від Коломойського – включити такі ж пункти в програму його кандидата Володимира Зеленського.

"Юлія Тимошенко, можливо, сподівається на якісь компроміси з Росією, тому соромиться включити цей пункт в програму. Але ми вважаємо, що це вибір українського народу і такого допускати не можна", - сказала голова ВГО "Солідарна Молодь" Дінара Габібуллаєва.

"Ми пікетуємо офіс Коломойського, тому що ми знаємо, що Коломойський стоїть за Зеленським",- сказав активіст Микола Федорченко.

"Після закріплення в Конституції курсу України на ЄС і НАТО активісти вимагали привести передвиборчі програми Тимошенко і Зеленського у відповідність до норм Конституції",- додала Габібуллаєва